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غدًا.. تجديد حبس مستشار وزير المالية بتهمة الرشوة

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غدًا.. تجديد حبس مستشار وزير المالية بتهمة الرشوة غدًا.. تجديد حبس مستشار وزير المالية بتهمة الرشوة

أرشيفية

مراسل «ONA»

ينظر قاضى المعارضات غدًا، أمر تجديد حبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية .بعد أن أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول والمستشار محمد وجيه المحامى العام للنيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة وسوف تقوم بمواجهتهم بالتسجيلات الصوتية و بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أراض تابعة لقرية سياحية.

وجهت النيابة في تحقيقاتها إلى كل من طارق فراج مستشار وزير المالية وأبو بكر الفخر صاحب شركة المقاولات الراشي وأمل عبد الوهاب “الوسيط”اتهامات تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين بتهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.

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