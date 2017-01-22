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زيدان: القرارات الاستيطانية الإسرائيلية ليست بمعزل عن فوز «ترامب»

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زيدان: القرارات الاستيطانية الإسرائيلية ليست بمعزل عن فوز «ترامب» زيدان: القرارات الاستيطانية الإسرائيلية ليست بمعزل عن فوز «ترامب»

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان، إن هناك مجموعة من التحركات يجب على الفلسطينيين القيام بها إزاء قرارات الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس، مؤكدا أن هذه الخطوة الإسرائيلية ليست بمعزل عن نجاح “دونالد ” في الرئاسة الأمريكية وتصريحاته حول نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأضاف زيدان خلال لقاء له ببرنامج “وراء الحدث” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن التشكيلة الإدارية التي اختارها “ترامب” لفريقه الحاكم مدججة بالأفكار الصهيونية وعلى رأسهم السفير الأمريكي لإسرائيل “ديفيد فريدمان”، والذي وصفه بـ الصهيوني المؤيد للاستيطان، مؤكدا أن التحركات الإسرائيلية تتطلب من المجتمع الدولي أن يقف أمام تلك التحديات من انتهاكات إسرائيل لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وأوضح زيدان أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته، من خلال قيام الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الأخير ضد الاستيطان باجراءتها بوضع إسرائيل أمام المحاسبة، مضيفا أنه يجب كذلك على الجانب الفلسطيني أو يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحرك لتطبيق قرارات مجلس الأمن.

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