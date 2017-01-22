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حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 23 يناير 2017

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 23 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 23 يناير 2017

برج الأسد
مهنياً: مشروع سفر تكتسب من خلاله مهارات إضافية وتتعرف إلى خبرات ومجالات جديدة عن طريق شخص من خارج محيطك المهني

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم الحب والإعجاب واللقاءات الاستثنائية ومغامرة لن تنساها طوال حياتك

صحياً: بالإجمال صحتك هذا اليوم جيدة لكن عليك تجنب التوتر قدر المستطاع

ابراج مكتوب

برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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