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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 23 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 23 يناير 2017 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 23 يناير 2017


مهنياً: يطرأ أمر غير متوقع فكن حذراً وابق في حال ترقب حتى تنجلي الأمور تماماً

عاطفياً: تفتح صفحة عاطفية اكثر روعة جمالاً. قد تعرف بداية قصة رومانسية او حلاًّ لمشكلة عاطفية سابقة

صحياً: تجد حلولاً لمشاكلك الصحية التي تعانيها منذ مدة طويلة بفضل علاج بسيط

ابراج مكتوب

برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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