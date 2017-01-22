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حظك اليوم برج الثور ليوم الإثنين 23 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم الإثنين 23 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم الإثنين 23 يناير 2017

برج الثور
مهنياً: حاذر اي مواجهة فهذا اليوم يحمل اوضاعًا دقيقة وظروفاً تعاكسك. إبقَ متحفّظًا ولا تتخذ القرارات

عاطفياً: علاقة قديمة تعود لتظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي

صحياً: حاول أن لا تكبت غضبك وأحزانك بل عبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك

ابراج مكتوب

برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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رئيس قسم الأخبار

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