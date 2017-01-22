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طارق المهدي :نقص المياه أصعب مشكلة تواجه البحر الأحمر

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طارق المهدي :نقص المياه أصعب مشكلة تواجه البحر الأحمر طارق المهدي :نقص المياه أصعب مشكلة تواجه البحر الأحمر

استضاف برنامج صباح الخير يا صباح اليوم الأحد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية والوادي الجديد والبحر الأحمر السابق واللواء عبد المنعم سعيد محافظ البحر الأحمر الاسبق في حوار من مدينة الغردقة.

وقال اللواء طارق المهدى خلال الحوار أن فكرة الاصطفاف والعمل الجماعي كانت تحكمنا في 30 يونيو حتى يعيش الوطن مؤكدًا أنه اصر على التفكير في مستقبل الوطن.

وأوضح محافظ البحر الاحمر السابق أنه تولى مسؤلية محافظة البحر الأحمر قبل ثورة 30 يونيو بــ 14 يوم واستمر لمدة شهر مشيرًا إلى أن فكرة استقرار البلد و استمرار الحياه كانت مفروضة”.

وأكد اللواء المهدى “أن اصرار الدولة على التفكير في المستقبل والنهوض بالدولة وتطبيق القوانين الجاد وثقته في الرئيس عوامل تقوم بأنشاء مناخ لجذب الاستثمار الأجنبي “.

وأوضح أن نقص المياه من اصعب المشكلات التى واجهته في محافظة البحر الاحمر ولكن يتوجه الى سفاجا من اجل متابعة خط المياه القادم من قنا”.

ومن جانبة قال اللواء عبد المنعم سعيد “أن من اهم التحديات التى واجهها عند تولية مسؤلية أن المحافظة كانت متجهه إلى النشاط السياحي وتحتاج إلى اموال ضخمة ومستثمرين يقدمون دور كبير.

وأوضح أن من ضمن “اهم اولوياته عندما كان تولى محافظة البحر الأحمر هو الاجتماع بجميع المستثمرين الموجودين على امتداد شاطىء البحر الاحمر بالكامل لحل مشاكلهم مع الاجهزة الحكومية”.

وأشار إلى “أن مصر بلد لها تاريخ يقدر بـ7000 سنة وتستطيع التغلب على التحديات التي تواجهها بنفسها والتاريخ يقول ذلك مشيرًا أنه القدرات البشرية الهائلة يجب ان تتحد لنهوض بمصر”.

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