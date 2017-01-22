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صورة.. حوار جانبى بين ناجى وإكرامى بعد انتهاء أزمة التصريحات المثيرة

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صورة.. حوار جانبى بين ناجى وإكرامى بعد انتهاء أزمة التصريحات المثيرة صورة.. حوار جانبى بين ناجى وإكرامى بعد انتهاء أزمة التصريحات المثيرة

>الجابون- حاتم رضا

دخل أحمد ناجي مدرب حراس الوطني الأول في حوار جانبي مع شريف إكرامي حارس الفراعنة قبل مران اليوم الأحد ليؤكد الثنائي انتهاء الأزمة بينهما.

كان أحمد ناجى قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أمس"السبت"، أن إكرامى لا يعاني من أي إصابة، وهو ما أثار غضب الحارس الدولي الذى دافع عن نفسه واستند إلى تقرير الجهاز الطبى.

وأصدر مسئولو بعثة المنتخب الوطنى الأول، بيانًا لتوضيح أزمة إكرامى مع أحمد ناجى خلال تواجد الفراعنة حاليًا بالجابون للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويستعد المنتخب لمباراة غانا الهامة يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة للبطولة.


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مصر 365

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