أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 22 / 1 / 2017.. باولو ينضم لميت عقبة

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 22 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها حسم صفقة حسام باولو مهاجم سموحة بضمه لقلعة ميت عقبة لمدة 3 مواسم ونصف.

حسام باولو يوقع للزمالك 3 سنوات ونصف مقابل 7 ملايين وإعارة دويدار

وقع حسام باولو مهاجم نادى سموحة، عقود انتقاله لنادى الزمالك لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الميركاتو الشتوى الحالى. وأعلن نادى الزمالك عن حسم صفقة حسام باولو بشكل رسمى من نادى سموحة، حيث سيتم سداد 7 ملايين جنيه يتحمل منها اللاعب مليون جنيه، إضافة لإعارة أحمد دويدار 6 أشهر.

وجاء توقيع باولو على عقود انتقاله لنادى الزمالك قبل سفره بصحبة بعثة المنتخب العسكرى إلى عمان، لخوض منافسات كأس العالم المقامة حاليا وتنتهى يوم 29 يناير الجارى.

الزمالك يتراجع عن صفقة المهاجم الأجنبى بسبب الدولار أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن إدارة الأبيض تراجعت عن إبرام التعاقد مع مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وإيقاف المفاوضات مع أى أجنبى تم عرضه من خلال وكلاء اللاعبين وقال رئيس الزمالك، إن أزمة الدولار هى السبب وراء صرف النظر عن التعاقد مع مهاجم أجنبى، رغم الحاجة الملحة لذلك.

وسبق وطلب نادى الزمالك من نادى الاتحاد السكندرى عودة خالد قمر للقلعة البيضاء، لكن النادى السكندرى تحفظ وتمسك باستمرار اللاعب لنهاية الموسم.

مصطفى المنيرى يرحل من رئاسة الجهاز الطبى للزمالك

اعتذر الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، عن استكمال مهمته مع الفريق الأبيض، بشكل رسمى ونهائى، حيث يتولى مهمة طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن.

مران الزمالك.. غياب باسم مرسى ورمزى.. وتدريبات علاجية لأيمن حفنى أدى نادى الزمالك تدريباته المسائية اليوم في معسكر الفريق المغلق في السادس من أكتوبر، وشهد المران استمرار غياب باسم مرسي مهاجم الفريق والمقرر انضمامه للمعسكر مساء اليوم بعد تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين. بينما غاب شيكابالا عن مران نادى الزمالك لحصوله على راحة بعدم أجرى عملية جراحية لإزالة خراج، بالإضافة إلى رمزي خالد المنقطع عن المعسكر والمقرر رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية، بينما أدى أيمن حفني تدريبات علاجية.

شيكابالا يغيب عن معسكر الزمالك 3 أيام بعد الجراحة