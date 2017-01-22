عماد متعب ينتظر وعود الأهلى بالتجديد قبل موقعة السوبر

كتب رمضان حسن

جاء قيد عماد متعب مهاجم الأهلي في القائمة الأفريقية لفريقه الأحمر التي تخوض دوري الأبطال في شهر مارس المقبل، ليؤكد وجود رغبة قوية من إدارة النادي برئاسة محمود طاهر في تجديد عقد اللاعب موسما آخر تقديرا لعطائه طوال السنوات الماضية بجانب الاستفادة من خبراته خاصة في المباريات المصيرية.

عماد متعب ينتظر وعود الأهلي

وينتظر عماد متعب وعود ناديه بتجديد عقده قبل مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، حيث تحدث اكثر من مسئول مع اللاعب في الفترة الماضية وأكد له رغبة مسئولو الأهلي في تجديد عقده والإبقاء عليه وأن هذا الملف سيتم حسمه قبل خوض مباراة السوبر.

عماد متعب حديث الأهلاوية بعد حلقة عمرو أديب

ونال عماد متعب ، إعجاب جماهير النادى الأحمر بعد تصريحاته الأخيرة لبرنامج كل يوم والتى أكد فيها أنه لن يتخلى عن فريقه بل ويتمنى الاستمرار داخل قلعة الجزيرة لأطول فترة ممكنة ، كما ردّ متعب الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الكروى الجارى، على حقيقة ما أثير عن وجود مفاوضات مع الزمالك لضمه نهاية الموسم وقال: "حاول مسئول الاتصال بى لكن رفضت الرد على الهاتف وطلبت من صديق مقرّب لى نقل رسالتى بأننى لن ألعب فى مصر إلا للأهلى ولا يمكننى ارتداء الفانلة البيضاء رغم تقديرى الشديد لجماهير الزمالك".