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تقرير "المعلمين" يمنح الأهلى صك سلامة عمرو بركات

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تقرير "المعلمين" يمنح الأهلى صك سلامة عمرو بركات تقرير "المعلمين" يمنح الأهلى صك سلامة عمرو بركات

>محمد عراقى

تلقى مسئولو النادي الأهلى منذ قليل نتيجة الكشف الطبى الذي أاجراه عمرو بركات صانع ألعاب الفريق الجديد فى مستشفى المعلمين امس السبت.

 

وأكد التقرير الذي تم إرساله لجهاز الكرة ان لاعب ليرس البلجيكي السابق اجتاز الكشف الطبي بمراحله الثلاثة وأثبت انه لا يعاني من أي أمراض أو إصابات مزمنة.

 

وشارك عمرو بركات في مران الأهلى لأول مرة عصر اليوم الاحد بعد ان تم تقديمه لوسائل الإعلام كأول صفقات الأهلي الشتوية.

 

وانتقل عمرو بركات لصفوف الاهلي قادما من ليرس البلجيكي لمده 4 سنوات ونصف مقابل 5 ملايين جنيه⁠⁠⁠⁠.


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