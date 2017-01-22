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حبس أمين لجنة حزب مصر القوية بالأسكندرية و١٤ أخرين ١٥ يوم بتهمة الإنضمام للاخوان

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حبس أمين لجنة حزب مصر القوية بالأسكندرية و١٤ أخرين ١٥ يوم بتهمة الإنضمام للاخوان حبس أمين لجنة حزب مصر القوية بالأسكندرية و١٤ أخرين ١٥ يوم بتهمة الإنضمام للاخوان

أرشيفية

قررت نيابة المنتزة أول حبس حسام النجار امين لجنة حزب القوية بالاسكندرية و١٤ اخرين ١٥ يوم على ذمة القضية رقم ١٢٨٠ لسنة ٢٠١٧ ادارى المنتزة أول.
> وقال محمد حافظ المحامي الحقوقي بالاسكندرية ان قوات الامن القت القبض علي النحار وباقي المتهمين من منازلهم امس الاول وتم عرضهم علي النيابة العامة اليوم التي اصدرت قرار بحبسهم.
> وقال المحامي ان النيابة وجهت لهم تهم الانضام لجماعة الاخوان والترويج لفكر الجماعة والتحريض علي التظاهر

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