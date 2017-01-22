أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

برلماني: استوردنا سلع استفزازية بـ 6 مليار دولار في 2016

Google+ Print
برلماني: استوردنا سلع استفزازية بـ 6 مليار دولار في 2016 برلماني: استوردنا سلع استفزازية بـ 6 مليار دولار في 2016

أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه تم استيراد سلع استفزازية بقدر كبير خلال العام الماضى.
> وأشار وكيل لجنة الصحة خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات على قانون سجل المستوردين، إلى أن قيمة السلع الاستفزازية التى تم استيرادها العام الماضي تبلغ 6 مليارات دولار بما يعادل ميزانية التعليم وجزء من ميزانية الصحة، مضيفا استوردنا بـ600 مليون شماريخ ومثلهم دراجات شواطئ “بيتش باجي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو