برلماني: استوردنا سلع استفزازية بـ 6 مليار دولار في 2016

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه تم استيراد سلع استفزازية بقدر كبير خلال العام الماضى.

> وأشار وكيل لجنة الصحة خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون سجل المستوردين، إلى أن قيمة السلع الاستفزازية التى تم استيرادها العام الماضي تبلغ 6 مليارات دولار بما يعادل ميزانية التعليم وجزء من ميزانية الصحة، مضيفا استوردنا بـ600 مليون شماريخ ومثلهم دراجات شواطئ “بيتش باجي”.