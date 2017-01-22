بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم أسر شهداء الشرطة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

كرم قبل قليل اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، يرافقه اللواء محمد خريصة مدير المباحث وقيادات المديرية، أسر الشهداء بنادى الشرطة بدمنهور، حيث تم تكريم عدد 72 أسرة شهيد و3 شهداء من الضباط و26 مجندا و43 من الأمناء والمساعدين والرقباء.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة والدعوى لهم بالمغفرة ثم بآيات من الذكر الحكيم وتوزيع الحلوى على أطفال أسر الشهداء.

كما قام اللواء مدير أمن البحيرة بنقل تحيات وزير الداخلية إلى أسر الشهداء وتحدث عن يوم الشهيد قائلا إنه يوم تتجسد فيه مشاعر الفخر والكرامة والتضحية ليس لدى أعضاء هيئة الشرطة فحسب بل لدى كل مصرى ينتمى لتراب هذا الوطن العظيم الذى يتضاءل من أجله كل الغالى والنفيس وفى هذه المناسبة التاريخية أتقدم باسمى معانى التقدير والاحترام لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجالا قدموا فى معارك الشرف والكرامة ضد الإرهاب الأسود والذود عن الوطن وأمنه واستقراره أغلى ما يملكون من أنفسهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن رجالا أحيا عن ربهم يرزقون. إنهم شهداء الشرطة فتحية عطرة لأرواحهم جميعا.

وبعد كلمة مدير الأمن تم تناول الغداء مع أسر الشهداء، وفى ختام الحفل ناشد مدير الأمن أسر الشهداء بالتوجه إلى مقابلة شخصيا فى حالة وجود طلبات لهم كما أشاد أسر الشهداء بدور المديرية فى تلبية مطالبهم وتم توجيه الشكر إلى وزير الداخلية واللواء مدير الأمن والسادة قيادات المديرية.