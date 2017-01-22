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مدير شئون البيئة بدمياط: العام الحالى سيشهد إنتهاء أزمة مكامير الفحم

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مدير شئون البيئة بدمياط: العام الحالى سيشهد إنتهاء أزمة مكامير الفحم مدير شئون البيئة بدمياط: العام الحالى سيشهد إنتهاء أزمة مكامير الفحم

>دمياط - عبده عبد البارى

قالت الدكتور مها فايد مديرة إدارة شئون البيئة بدمياط،أن العام الحالى سيشهد إنتهاء أزمة مكامير الفحم نهائيا والقضاء عن الملوثات الناتجة عنها.

 

وتابعت فى تصريحات  لـ" اليوم السابع ": قريبا سيتم الإعلان عن توفيق أوضاع مكامير الفحم المخالفة التى تقع معظمها بمركز كفر البطيخ وخاصة منطقة حلاوة وعلى المناطق المتاخمة لمدينة دمياط الجديدة مؤكدة أن عدد مكامير الفحم النباتى لا تتجازة الـ200  مكمورة.


> وأضافت أن اللجنة المشكلة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم برئاسة سكرتير عام محافظة دمياط وبعضوية ممثلي جهاز شؤون البيئة بدمياط والدقهلية ومديرية الري والزراعة تختص بتوفيق أوضاع المكامير في أماكنها، وأنه تم عرض  4 نماذج تم اعتمادها من قبل جهاز شئون البيئة "فرن أوكراني - فرن رأفت سليم - صوبة زجاجية - فرن"، وسيتم ترخيص تلك النماذج وتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر .

 


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