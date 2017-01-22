أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى تطالب ببطلان قرار حل "اتحاد الجمباز"

Google+ Print
القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى تطالب ببطلان قرار حل "اتحاد الجمباز" القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى تطالب ببطلان قرار حل "اتحاد الجمباز"

>كتب – أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد ومحمد عايد ، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامى، بصفته وكيلا عن لمياء محمد رشدى رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، لانتفاء شرط المصلحة.

وتطالب الدعوة ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة الصادر فى 30 مايو الماضى بحل مجلس إدارة اتحاد الجمباز، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لمدة سنة أو لحين انتخاب مجلس جديد.

 واختصمت الدعوى، رقم 84236 لسنة 70 قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته، حيث ذكرت أن لمياء محمد رشدى تم انتخابها من الجمعية العمومية فى سبتمبر 2012 رئيسا للاتحاد المصرى للجمباز، وفوجئت فى يوليو الماضى بقرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365