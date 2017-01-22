مفتى الجمهورية أول المتحدثين على “ON live”: أتمنى أن تنفع مصر والعالم كافة

استهلت قناة “ON live” الانطلاق المباشر لها بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قال خلالها “نتمنى أن تأتى هذه الأعمال ثمارها، وأن تكون هذه القناة وسيلة لكل ما هو خير فيما ينفع مصر والعالم كافة”.

كانت قد انطلقت قناة ”ON live” بإطلالة جميلة ومتألقة وجديدة مستعينة فى ذلك بأحدث الإمكانات والتكنولوجيا عالية الجودة وطبقاً للمقاييس العالمية.

ووضعت القناة مفهومًا جديدًا ومميزاً للقناة الإخبارية، يشمل كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والرياضة وكذلك الفن، فضلاً عن حكايات السوشيال ميديا ، لتخرج بذلك من المفهوم التقليدى للقنوات الإخبارية التى تعتمد فقط على مجموعة من النشرات والبرامج الحوارية.