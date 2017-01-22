أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

مفتى الجمهورية أول المتحدثين على “ON live”: أتمنى أن تنفع مصر والعالم كافة

Google+ Print
مفتى الجمهورية أول المتحدثين على “ON live”: أتمنى أن تنفع مصر والعالم كافة مفتى الجمهورية أول المتحدثين على “ON live”: أتمنى أن تنفع مصر والعالم كافة

مفتي الجمهورية

استهلت قناة “ON live” الانطلاق المباشر لها بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قال خلالها “نتمنى أن تأتى هذه الأعمال ثمارها، وأن تكون هذه القناة وسيلة لكل ما هو خير فيما ينفع والعالم كافة”.

كانت قد انطلقت قناة  ”ON live”  بإطلالة جميلة ومتألقة وجديدة مستعينة فى ذلك بأحدث الإمكانات والتكنولوجيا عالية الجودة وطبقاً للمقاييس العالمية.

ووضعت القناة مفهومًا جديدًا ومميزاً للقناة ، يشمل كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والرياضة وكذلك الفن، فضلاً عن حكايات السوشيال ميديا ، لتخرج بذلك من المفهوم التقليدى للقنوات الإخبارية التى تعتمد فقط على مجموعة من النشرات والبرامج الحوارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "