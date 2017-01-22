إطلالة متألقة لـ” on live” بمقاييس عالمية.. والبث يبدأ بالقرآن الكريم

انطلقت منذ قليل، قناة “ON live” التابعة لشبكة قنوات “ON ” الجديدة، بإطلالة قوية ومتألقة وجديدة، مستعينة فى ذلك بأحدث الإمكانات والتكنولوجيا عالية الجودة وطبقاً للمقاييس العالمية، واستهلت القناة بثها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ووضعت القناة مفهومًا جديدًا ومميزًا للقناة الإخبارية، يشمل كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والرياضة وكذلك الفن، فضلاً عن حكايات السوشيال ميديا، لتخرج بذلك من المفهوم التقليدى للقنوات الإخبارية التى تعتمد على مجموعة من النشرات والبرامج الحوارية.

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجه اليومي “كل يوم” من ستوديو القناة الجديدة، في بث مشترك بين قناتي ON live وON E.

كما يستهل الإعلامي مدحت شلبي، برنامجه مساء إفريقيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء من ستوديو ON live أيضا، في بث مشترك بينها وبين قناة ON sport.

وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، إن القناة ستقدم تغطية إخبارية متميزة، ووعد المصريين أن تكون التغطية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لكي تليق بالمشاهد المصري.

جاء ذلك تفقد رجل الأعمال، استوديوهات القناة، إذ شاهد “بروفة” أول نشرة إخبارية من داخل الاستوديو الذي تم تصميمه بأعلى تقنيات تكنولوجية وجودة فائقة.