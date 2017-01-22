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المنتخب الوطنى يصدر بيانًا بعد أزمة إكرامى مع مدرب الحراس فى الجابون

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المنتخب الوطنى يصدر بيانًا بعد أزمة إكرامى مع مدرب الحراس فى الجابون المنتخب الوطنى يصدر بيانًا بعد أزمة إكرامى مع مدرب الحراس فى الجابون

>الجابون : حاتم رضا

أصدر مسئولو بعثة الوطنى الأول، بيانًا لتوضيح أزمة حارس المرمى شريف إكرامى مع أحمد ناجى مدرب الحرّاس خلال تواجد الفراعنة حاليًا بالجابون للمشاركة في أمم أفريقيا.

كان أحمد ناجى قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أمس"السبت"، أن إكرامى لا يعاني من أي إصابة، وهو ما أثار غضب الحارس الدولي الذى دافع عن نفسه واستند إلى تقرير الجهاز الطبى.

وقال البيان أولاً: "بالنسبة للحالة الطبية لحارس المرمى شريف إكرامى فقد أفاد طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا بأن اللاعب يعانى من إجهاد فى العضلة الخلفية ويتعافى بشكل جيد ويؤدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى ويشارك فى جزء بسيط من مران حراس المرمى".

ثانيًا: قام المدير الفنى للفريق هيكتور كوبر بالاجتماع باكرامى واعتذر له عن سوء الفهم فى تصريحات أحمد ناجى مؤكدًا له أنه كان وما زال مساندًا وداعمًا له فى المنتخب كما طالبه بالتركيز فى تدريباته التأهيلية فى المرحلة المقبلة للشفاء العاجل لأن المنتخب يحتاج إلى جهوده فى هذه المرحلة المهمة من البطولة التى يتمنى الشعب المصرى كله تحقيق لقبها والعودة بالكأس".

 


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