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"ناجى" يوضح حقيقة ادعاء "إكرامى" الإصابة وسبب تصريحاته المثيرة للجدل

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"ناجى" يوضح حقيقة ادعاء "إكرامى" الإصابة وسبب تصريحاته المثيرة للجدل "ناجى" يوضح حقيقة ادعاء "إكرامى" الإصابة وسبب تصريحاته المثيرة للجدل

>كتب أحمد طارق

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى الوطنى، أنه لم يقصد اتهام شريف إكرامى بادعاء الإصابة والهروب من المشاركة مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالجابون.

 

وكان أحمد ناجى صرح بالأمس، عقب فوز المنتخب على أوغندا بنتيجة 1/0، قائلاً، إن إكرامى لا يعانى من أى إصابات والحارس سليم بنسبة 100%، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بالشارع الرياضى، وروجت الشائعات حول هروب الحارس من المشاركة.

 

أوضح مدرب حراس مرمى الفراعنة، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت" أن شريف كان يعانى بالفعل من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بدليل غيابه عن التدريبات وعدم مشاركته فى مباراة مالى أو أوغندا، مشيراً إلى أن تصريحه الذى أصار جدلاً واسعاً جاء من سبب فرط السعادة بشفاء الحارس ورغبته فى طمأنة الجماهير، ولم يكن يقصد إتهام شريف بالتهرب أو إدعاء الاصابة على الإطلاق.

 

أردف ناجى، أن شريف إكرامى تعافى من إصابته وأصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات، إلا أن الجهاز الفنى سيفضل الحفاظ عليه وعدم الدفع به لحين اكتمال شفائه بنسبة أكبر، مضيفاً: "شريف زعل من كلامى، بسبب التفسير الخاطئ، له لكن هو إبنى ولم يحدث شيء، وسأجلس معه لتوضيح كافة الأمور".


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