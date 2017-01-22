جلسة "بتروجت" تبعد إسلام جمال عن مران الزمالك

كتب عمرو جاب الله

ابتعد إسلام جمال مدافع الزمالك، عن مران الفريق الأبيض اليوم الأحد، بسبب عقده جلسة مع مسئولى بتروجت فى مقر الشركة البترولية، للاتفاق حول الحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى.

من المقرر أن يوقع إسلام جمال، على عقود انتقاله إلى بتروجت، غداً الإثنين، فى حالة إنهاء كافة الاتفاق حول الأمور المالية بعد الاتفاق بشكل مبدئى على قيمة التعاقد بعد إبداء اللاعب رغبة فى الانضمام للفريق البترولى نظراً لتولى حسن شحاتة المسئولية الفنية للفريق بجانب جدية مفاوضات مسئولى بتروجت معه خلال الفترة الأخيرة.