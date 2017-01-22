أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

جلسة "بتروجت" تبعد إسلام جمال عن مران الزمالك

Google+ Print
جلسة "بتروجت" تبعد إسلام جمال عن مران الزمالك جلسة "بتروجت" تبعد إسلام جمال عن مران الزمالك

>كتب عمرو جاب الله

ابتعد إسلام جمال مدافع الزمالك، عن مران الفريق الأبيض اليوم الأحد، بسبب عقده جلسة مع مسئولى بتروجت فى مقر الشركة البترولية، للاتفاق حول الحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى.

من المقرر أن يوقع إسلام جمال، على عقود انتقاله إلى بتروجت، غداً الإثنين، فى حالة إنهاء كافة الاتفاق حول الأمور المالية بعد الاتفاق بشكل مبدئى على قيمة التعاقد بعد إبداء اللاعب رغبة فى الانضمام للفريق البترولى نظراً لتولى حسن شحاتة المسئولية الفنية للفريق بجانب جدية مفاوضات مسئولى بتروجت معه خلال الفترة الأخيرة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365