أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

عبد الله السعيد..أسطورة الجيل الجديد

Google+ Print
عبد الله السعيد..أسطورة الجيل الجديد عبد الله السعيد..أسطورة الجيل الجديد

>إعداد فتحى الشافعى - جرافيك شريهان نجدى

 

 

 

من جديد تقمًص عبد الله السعيد دور المُنقذ وقاد الفراعنة لفوز هام على أوغندا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا الحالية بالجابون ، وجاء هدف السعيد "القاتل" في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليُنقذ الفراعنة من السقوط في "فخ التعادل" ويمنحهم قُبلة إستكمال المشوار نحو التأهل للأدوار التالية في البطولة.

 

بات عبد الله السعيد "الوريث الشرعي" للقب "تاجر السعادة" للفراعنة ومن قبله الأهلي بأهدافه الحاسمة ولمساته الساحرة..لا يكل ولا يمل ..لم يغضب عندما جلس على دكة البدلاء أمام أوغندا وبعدما شارك كان "حاسماً" بتسجيل هدف الإنقاذ أمام منتخب الأوناش"أوغندا".

 

 

 

31 عاماً عمر اللاعب حيث إنه من 13 يوليو 1985

 

8 ملايين جنيه ..قيمة انتقاله من الإسماعيلي للأهلي فس سبتمبر 2011

 

12 بطولة مع الأهلي (4 دوري ، 3 سوبر محلي ، 2بطولة أفريقيا ، 2 سوبر أفريقي وبطولة كونفيدرالية)

 

850 ألف يورو      القيمة التسويقية للاعب

 

 2010            بداية مسيرته مع منتخب

 

6                 أهداف الله السعيد مع منتخب مصر

 

22            مباراة دولية لعبها مع الفراعنة

 

17 هدفاً سجلها مع الأهلي عام 2016

 

36  هدفاً سجلها بقميص الاسماعيلي

 

176    سم   طول اللاعب


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "