عبد الله السعيد..أسطورة الجيل الجديد

إعداد فتحى الشافعى - جرافيك شريهان نجدى

من جديد تقمًص عبد الله السعيد دور المُنقذ وقاد الفراعنة لفوز هام على أوغندا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا الحالية بالجابون ، وجاء هدف السعيد "القاتل" في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليُنقذ الفراعنة من السقوط في "فخ التعادل" ويمنحهم قُبلة إستكمال المشوار نحو التأهل للأدوار التالية في البطولة.

بات عبد الله السعيد "الوريث الشرعي" للقب "تاجر السعادة" للفراعنة ومن قبله الأهلي بأهدافه الحاسمة ولمساته الساحرة..لا يكل ولا يمل ..لم يغضب عندما جلس على دكة البدلاء أمام أوغندا وبعدما شارك كان "حاسماً" بتسجيل هدف الإنقاذ أمام منتخب الأوناش"أوغندا".

31 عاماً عمر اللاعب حيث إنه من 13 يوليو 1985

8 ملايين جنيه ..قيمة انتقاله من الإسماعيلي للأهلي فس سبتمبر 2011

12 بطولة مع الأهلي (4 دوري ، 3 سوبر محلي ، 2بطولة أفريقيا ، 2 سوبر أفريقي وبطولة كونفيدرالية)

850 ألف يورو القيمة التسويقية للاعب

2010 بداية مسيرته مع منتخب مصر

6 أهداف الله السعيد مع منتخب مصر

22 مباراة دولية لعبها مع الفراعنة

17 هدفاً سجلها مع الأهلي عام 2016

36 هدفاً سجلها بقميص الاسماعيلي

176 سم طول اللاعب