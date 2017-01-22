القبض على 3 تجار مخدرات و5 هاربين من الأحكام بالإسماعيلية

تمكنت شرطة الإسماعيلية من القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة كما تمكنت من القبض على 5 هاربين من الأحكام فى حملة أمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم " محمد .ا .ع" 31 سنةعامل مقيم حارة الفتح ــ دائرة قسم اول حال تردده على دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته ( 100 ) قرص مخدر ، هاتف محمول والمتهم " احمد .ا .ح " 31 سنةعامل مقيم ابو عطوة وبحوزته ( 75 ) قرص مخدر ، مبلغ مالى 750 جنيه ، هاتف محمول والمتهم " السيد. م. ا" 19سنة سائق توكتوك مقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته ( 3 ) لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالى قدره ( 45 جنيه ) هاتف محمول.

و بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة ، والتوكتوك لنقل وترويج المواد المخدرة وتم التحفظ على المتهمين، وجارى العرض على النيابة .

كما تم ضبط كل من المتهم "ذكى .ع .م" 28 سنةعامل مقيم مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايه رقم 6772/2015 مركز التل الكبير المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات " و المتهم" محمد .ص. م" 33 سنةعامل مقيم القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايه رقم 778/2014 مركز القنطرة غرب المقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " عاهة مستديمه " والمتهم " أحمد. م. أ" 32 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 0299/2013 جنايات قسم ثان الزقازيق ، المقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " مخدرات " والمتهم "السيد .م. ع" 40 سنةعامل مقيم فاقوس ــ شرقية ، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2222/2001 جنح مركز فاقوس ، المقضى فيها بالحبس شهر بتهمة " تبديد " والمتهم " مصطفى .ر. م" 33 سنةعامل مقيم الشيخ فضل ــ الفيوم ، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17266/2011 جنح قسم الفيوم ، المقضى فيها بالحبس شهر بتهمة " تبديد " .

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بواقعة الضبط وأخطرت النيابة.