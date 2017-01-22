ضبط طن أرز و350 كيلو جرام سكر تموينى تم احتكارها بقنا

تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث من ضبط كمية من الأرز والسجائر والسكر التمويني وزيت الطعام تم احتكارها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بحوزة عدد من أصحاب المحال التجارية.

كانت قوة أمنية من مباحث التموين بمديرية أمن قنا برئاسة المقدم تامر الحفناوى شنت حملة مكبرة اليوم على المحال التجارية والمخابز لضبط المخالفين ومحتكرى المواد الغذائية والتى أسفرت عن تحرير محضر ضد مصطفى أ أ 40 سنة صاحب محل بقالة بمدينة قنا بتهمة حيازة طن أرز بدون فواتير وحبسها عن التداول وعدم طرحها للبيع بغرض الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة و تحرير محضر ضد ماهر ب خ صاحب محل بقالة بمدينة نجع حمادى بتهمة احتكار 2820 علبة سجائر متنوعة وحبسها عن التداول بغرض الاتجار فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتحرير محضر رقم 1343 جنح مركز نجع حمادى ضد عبد الباقى ع ع 37 سنة مندوب توزيع اسطوانات بوتاجاز لبيعه 120 اسطوانة بأزيد من السعر المقرروتحرير محضر ضد عبد الرحيم ح ر 50 سنة صاحب مخبز لتجمبعة 350 كيلو جرام سكر تموينى.

كما تم تحرير محضر ضد محمد ح م 31 سنة صاحب محل بقالة مقيم مركز أبوتشت لحيازتة 200 كيلو جرام زيت طعام بدون فواتير قام بتجميعه واحتكاره لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرير محضر ضد نزيه ع ش 35 سنة لتجميعه 60 لتر بنزين مدعمة لبيعها بالسوق السوداء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1554 جنح مركز نجع حمادى لسنة 2017 أخطرت النيابات الجزئية المختصة التى تولت التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.