إحالة مسؤلي التموين بالسنبلاوين للتحقيق وإلغاء تراخيص جمعيات تموينية

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إحالة إثنين من بقالى التموين للتحقيق وإغلاق وإلغاء الترخيص بقرية ميت غراب، بمركز السنبلاوين وقرية طنيخ مركز نبروه، لبيعهم مقررات تموينية بالمخالفة وحجبها عن المواطنين.

كما قرر إحالة مسئولي إدارة التموين بالسنبلاوين ومسئول الدفاتر إلى التحقيق لانصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية، كذلك التحقيق مع الموقعين بسجل الحضور والانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل، وقد كلف المحافظ مباحث ومديرية التموين بتكثيف الرقابة على الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، ومنافذ بيع السلع واللحوم.

تأتي قرارات المحافظ بناءا على تقرير حملات المرور الميداني التي قامت بها الإدارة العامة للمتابعة والذي أشار إلى قيام الحملة بضبط كميات من الزيت بلغت 353 زجاجة، و500 كيلو سكر، والتي تم التحفظ عليها، وإحالة البدالين للنيابة العامة وتحرير المحاضر اللازمة.

وقد شدد المحافظ على استمرار حملات المرور على البدالين والجمعيات الاستهلاكية، وفروع جمعيتي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بسرقة أقوات المواطنين والاستيلاء على المال العام.