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29 يناير.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

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29 يناير.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي 29 يناير.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

الدكتور يوسف بطرس غالي – أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا للحكم بجلسة ٢٩ يناير المقبل.

وقال صبري في الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتي اختصمت وزير الداخليه ،إنه أشيع، يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من السلطات القضائية في وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث أن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اللوحات المعدنية” أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات ، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وبالاضافة لحكم ثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.

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