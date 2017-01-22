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طعنات قاتلة تودي بحياة لاجئ سوري في بامبيرغ الألمانية

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36276472_303.jpgقالت النيابة العامة ورئاسة الشرطة بمنطقة بامبيرغ في ألمانيا إنه عُثِرَ على شاب سوري ميتاً وعلى جسده طعنات قاتلة في مسكن لإيواء طالبي اللجوء في المنطقة.لقي لاجئ سوري (عمره 26 عاما) مصرعه طعناً في مسكن لإيواء طالبي اللجوء بمنطقة بامبيرغ الألمانية.

وقالت النيابة العامة ورئاسة الشرطة في بامبيرغ اليوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2017 إنه لا يوجد دليل على أن مقتل الشاب السوري وقع بدافع الكراهية. من جانبها شكلت المباحث الجنائية لجنة خاصة للتحقيق في الحادث، وفق ما نقل كل من موقع "فوكس" وموقع "فيلت" الإلكترونيين الألمانيين.

وكان مسؤول في مسكن إيواء اللاجئين قد عثر يوم الجمعة على الشاب ميتاً في إحدى غُرف المسكن، وعلى جثته عدة طعنات قاتلة. ولم تُدلِ النيابة العامة ورئاسة الشرطة بمزيد من المعلومات لأسباب متعلقة بسير التحريات الجنائية.

ع.م/ س.ك (DW)
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