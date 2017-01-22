الرئيس السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره التشادى حول تعزيز العلاقات الثنائية

(أ ش أ)

تسلّم الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس التشادى إدريس ديبي، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، سلّمها وزير خارجية تشاد موسى فقى محمد خلال استقبال البشير له فى القصر الرئاسى بالخرطوم.

وقال وزير خارجية تشاد، فى تصريح صحفى اليوم، إنه قدم التهنئة للرئيس البشير برفع العقوبات الأحادية الأمريكية، نيابة عن الرئيس ديبي.. منوها بأن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم كثيراً فى تخفيف التحديات الاقتصادية على الشعب السودانى وتفتح طريق التنمية، معرباً عن أمله فى يؤدى القرار إلى دفع وتعزيز الجهود المبذولة للاستقرار بالبلاد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، أن الرسالة تضمنت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المشترك لمواقف الخرطوم وإنجامينا فى المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما القمة الإفريقية المقبلة بأديس أبابا.