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بالصور.. مطار القاهرة ينتهي من تركيب 15 بوابة بصمة بيرمترية

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بالصور.. مطار القاهرة ينتهي من تركيب 15 بوابة بصمة بيرمترية بالصور.. مطار القاهرة ينتهي من تركيب 15 بوابة بصمة بيرمترية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

مراسل «ONA»

أكدت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي إنه تم الانتهاء من تنفيذ الشرط الأخير لعودة حركة السياحة الروسية بين القاهرة وموسكو، بتركيب بوابات البصمة البيرمترية بمبنى الركاب الجديد رقم 2، وجاري تحميل بيانات العاملين عليها استعدادا تجربيها مطلع شهر فبراير المقبل.

وأضافت المصادر أنه تم تركيب 15 بوابة بصمة بيرمترية قادمة من ألمانيا، وذلك في إطار صفقة تحديث الأجهزة المستخدمة بالمطار، وهو يعد الشرط الأخير لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

ومن المقرر أن يصل وفد روسي إلى مطار القاهرة خلال الأيام القادمة لمتابعة تشغيل البوابات بشكل رسمي، تمهيدا لاتخاذ قرار عودة الرحلات الجوية بين البلدين، عقب توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة شبه جزيرة سيناء.

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