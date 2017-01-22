القضاء الإدارى يقضى باستمرار استبعاد “سحر الهوارى” من انتخابات اتحاد الكرة

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الاستشكال رقم 72091 ، المقام من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن سحر الهوارى، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاد سحر الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى، مع تغريمها مبلغ 300 جنيه.

كان محامى سحر وحازم الهوارى، طالب برد المحكمة قبل الفصل في الإشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسمائهم من كشوف المرشحين، وقضت الدائرة الأولى برفض طلبات الرد، وتغريم حازم وسحر 800 جنيه.

فيما قضت المحكمة بقبول الثلاثة إشكالات المقامة من ماجدة الهلباوي، وماجدة محمود عبد العال، والذين يطالبون بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسمائهم من كشوف المرشحين.