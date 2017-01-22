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محكمة القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى بطلان انتخابات اتحاد كرة السلة

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محكمة القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى بطلان انتخابات اتحاد كرة السلة محكمة القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى بطلان انتخابات اتحاد كرة السلة

>كتب أحمد عبد الهادى

قضت  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، بعدم قبول  الدعوى المقامة من إسماعيل سليم عضو الاتحاد المصرى لكرة السلة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات الاتحاد لمخالفتها للدستور والقانون،  لانتفاء شرط المصلحة.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 159 لسنة 67 ق، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفتيهما، وذكرت أن الانتخابات التى أجُريت فى اتحاد كرة السلة خالفت الضوابط واللوائح المعمول بها، وكذلك الدستور والقانون، وأنها تمت بدون شفافية وشابها البطلان.

 


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