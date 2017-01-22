محكمة القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى بطلان انتخابات اتحاد كرة السلة

كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من إسماعيل سليم عضو الاتحاد المصرى لكرة السلة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات الاتحاد لمخالفتها للدستور والقانون، لانتفاء شرط المصلحة.