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عضو النواب الأمريكي: حديث “ترامب” عن الإسلام يُعمّق الانقسام في المجتمع الأمريكي

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عضو النواب الأمريكي: حديث “ترامب” عن الإسلام يُعمّق الانقسام في المجتمع الأمريكي عضو النواب الأمريكي: حديث “ترامب” عن الإسلام يُعمّق الانقسام في المجتمع الأمريكي

العضو المسلم في مجلس النواب الأمريكي، كيث إليسون

قال العضو المسلم في مجلس النواب الأمريكي، كيث إليسون، إن المسلمون والمسيحيون واليهود كلهم يجب أن يكونوا ضد الإرهاب، ورأى أن تحديد كيان واحد ومحاولة الإشارة إليه بأنه ليس ضد الإرهاب فإن هذا أمر خطأ، وذلك في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ، حول الإسلام الراديكالي خلال مراسم تنصيبه.

وأوضح إليسون في تصريحات خاصة لمراسل فضائية “الغد” في واشنطن، خالد خيري، أن الأشرار يأتون من كل الديانات والمرجعيات ويجب الوقوف ضدهم، مشددا على أن استخدام الرئيس الأمريكي لـ”الإسلام المتطرف” يوحي للجميع بأن المسلمين وحدهم هم من يقومون بالإرهاب وهذا غير مقبول، مشيرا إلى أن المسلمين في الجيش الأمريكي يقومون بحماية أمريكا يوميا.

وأكد إليسون أن تلك التصريحات تعني أن هناك رغبة في تعميق الانقسامات بين الأمريكيين، كما اتهم الجمهوريون بتقسيم الأمريكيين إلى مجموعات متصارعة.

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