دابو يرحل عن الترسانة بالتراضى

هيثم عويس

رحل شريف دابو صانع ألعاب الترسانة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتراضى، بعد اتفاقه مع الإدارة على الرحيل، نظرا لعدم شعوره بالارتياح داخل النادى منذ اعتذار على ماهر المدير الفنى السابق للفريق عن استكمال مهام عمله مع الشواكيش منذ مباراة السويس فى الأسبوع الثالث للمسابقة .

وبذلك يصبح شريف دابو اللاعب رقم 14 الذى يرحل عن صفوف الترسانة خلال الميريكاتو الشتوى على مرأى ومسمع من مجلس إدارة النادى، برئاسة أحمد جبر الذى يقف مكتوف الأيدى أمام الهجرة الجماعية للاعبين، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية خاصة وأن الفريق فى المركز السادس عشر حاليا برصيد 16 نقطة وبات أحد الفرق المرشحة بقوة للهبوط للقسم الثالث .

يذكر أن شريف دابو من ناشئى إنبى ومن اللاعبين الذين تعاقد معهم الترسانة فى بداية الموسم بناء على رؤية على ماهر. .