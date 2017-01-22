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تموين الإسماعيلية: ضبط 12 طن أرز قبل تهريبها عبر حدود المحافظة

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تموين الإسماعيلية: ضبط 12 طن أرز قبل تهريبها عبر حدود المحافظة تموين الإسماعيلية: ضبط 12 طن أرز قبل تهريبها عبر حدود المحافظة

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال عماد حجازى، المتحدث الرسمى للتموين بالإسماعيلية، إن مباحث بالإسماعيلية تحت إشراف عقيد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار وكيل المباحث، وبمشاركة هريدى مرسى مفتش أول تموين تمكنوا من ضبط السيارة رقم 6215 د.ر.س قيادة السائق "إبراهيم .ح.ع" محملة بـ10 أطنان أرز، والسيارة رقم 3879 ط ص.ن قيادة السائق "علاء .س.ع" محملة بـ2 طن أرز، قادمتين من محافظة الدقهلية فى اتجاههما إلى محافظة السويس، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 252 لسنة 2016 بحظر نقل الأرز إلى المحافظات الحدودية، وذلك تحسبا لعدم تهريبه.

 

وأشار حجازى إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 369، والمحضر رقم 370 لسنة 2017 جنح مركز الإسماعيلية، وإخطار النيابة العامة.


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