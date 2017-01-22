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ضبط 6 أطنان سكر وطن زيت تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

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ضبط 6 أطنان سكر وطن زيت تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية ضبط 6 أطنان سكر وطن زيت تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

>الدقهلية ـ محمد حيزة

أمر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم، بإغلاق ٣ منافذ لبيع السلع التموينية، وإلغاء ترخيصهم لبيعهم مقررات تموينية مدعمة،  بلغت ٦٠٦٠ كيلو سكر و ٨٦٤ زجاجة زيت بالسوق السوداء، والتلاعب فى وصول الدعم لمستحقيه والإستيلاء على المال العام.

 جاء قرار المحافظ بناء على قيام مباحث برئاسة العميد باهى حامدزقزوق،  مدير الإدارة، بتشكيل حملة تموينينة بالإشتراك مع الجهات المعنية، بالمرور على بعض البقالين التموينيين، للمتابعة والرقابة على انضباط الأسواق، حيث قامت الحملة بضبط بدال تموينى بقرية ميت خيرون التابعة لمركز المنصورةـ  لقيامه بتجميع كميات من المقررات التموينية، وتخزينها فى منزله ومخازن خاصة به، بعيدا عن المحل بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وشملت المضبوطات ١٦٠٠ كيلو سكر، و ٣٢٤ زجاجة زيت ماركة كهرمان، كما تمكنت الحملة من ضبط بدال تموينى بميت خيرون ومقيم بقرية الخليج وبحيازتة مواد تموينية بلغت ١٢٢٠ كيلو سكر، وفى قرية جديدة الهالة تم ضبط صاحب فرع جمعيتى لصرف السلع والمقررات التموينية المدعمة وبحيازتة ٥٤٠ زجاجة زيت طعام ماركة كهرمان، و ٣٥٤٠ كيلو سكر داخل مخزن لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وقامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وشدد محافظ الدقهلية، على إستمرار الحملات التموينية يوميا على كافة منافذ البيع بمختلف أنواعها للتصدى ومنع كافة محاولات التلاعب بقوت المواطنين، وللتأكد من وصول السلع وخاصة التموينية لمستحقيها، وردع المتلاعبين والفاسدين وللحفاظ على أموال الدولة والشعب.


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مصر 365

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