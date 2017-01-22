النائب العام يوافق على إرسال خبراء إيطاليين لمصر للتحقيق في واقعة مقتل «ريحيني»

مراسل «ONA»

وافق النائب العام المصري المصري المستشار نبيل صادق، على طلب النيابة العامة في روما، إرسال خبراء إيطاليين. وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بالدقي وتحليلها وصولا لحقيقة واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومرتكبيها.

وقد وجه النائب العام المصري بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية النهائية بشأن تلك الواقعة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما بشأن التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا وبه آثار تعذيب بشعة وعاريا في شهر يناير من العام الماضي.