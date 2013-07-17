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الزمالك يضم العقباوي

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الزمالك يضم العقباوي الزمالك يضم العقباوي

حصل مسؤولو الزمالك على توقيع محمد العقباوي حارس مرمى المقاولون العرب لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

ووفقا لما أكد عبد الله جورج مسؤول التعاقدات في القلعة البيضاء لـFilGoal.com سيبدأ العقباوي مشواره مع الزمالك من يوم الأربعاء، بخوضه أول تدريب مع الفريق.

ومن المقرر أن يتم قيد العقباوي محليا وإفريقيا، ومن المنتظر أن يظهر في قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

ويمتلك الفارس الأبيض في جعبته بجانب العقباوي، حارسي مرمى هما عبد الواحد السيد ومحمود جنش.

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