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تأجيل دعوى إلزام “الأهلي” بإجراء إنتخابات مجلس الإدارة

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تأجيل دعوى إلزام “الأهلي” بإجراء إنتخابات مجلس الإدارة تأجيل دعوى إلزام “الأهلي” بإجراء إنتخابات مجلس الإدارة

المهندس محمود طاهر

مراسل «ONA»

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ، دعوى إلزام مجلس إدارة النادي الأهلي ، بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥، وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، لجلسة 5 فبراير للمستندات.

وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي، تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.

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