أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

جدو الصغير :جاهز للتألق مع إنبى والانضمام له خطوة ممتازة

Google+ Print
جدو الصغير :جاهز للتألق مع إنبى والانضمام له خطوة ممتازة جدو الصغير :جاهز للتألق مع إنبى والانضمام له خطوة ممتازة

>كتب رمضان حسن

قال محمد حمدي زكي الشهير بـ"جدو" الصغير صانع ألعاب الأهلى والمُعار لإنبي خلال يناير الجاري، وحتى نهاية الموسم إنه جاهز للتألق مع الفريق البترولي وإظهار كل قدراته الفنية والبدنية في المباريات.

وأكد حمدي زكي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه رحب باللعب لإنبي منذ بداية التفاوض لرغبته في المشاركة بالمباريات، بعد أن خرج تماما من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وشدد على أن علاقته الطيبة بطارق العشري المدير الفني لإنبي ستسهل من تأقلمه سريعا ودخوله في أجواء الفريق، ومن ثم المشاركة بشكل أساسي ومستمر في المباريات، ووجّه شكره إلى الأهلى لعدم الوقوف أمام رغبته في الرحيل بشكل"مؤقت".

وانضم حمدي زكي لتدريبات الفريق البترولي مساء اليوم استعدادا للدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365