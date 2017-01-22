جدو الصغير :جاهز للتألق مع إنبى والانضمام له خطوة ممتازة

كتب رمضان حسن

قال محمد حمدي زكي الشهير بـ"جدو" الصغير صانع ألعاب الأهلى والمُعار لإنبي خلال يناير الجاري، وحتى نهاية الموسم إنه جاهز للتألق مع الفريق البترولي وإظهار كل قدراته الفنية والبدنية في المباريات.

وأكد حمدي زكي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه رحب باللعب لإنبي منذ بداية التفاوض لرغبته في المشاركة بالمباريات، بعد أن خرج تماما من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وشدد على أن علاقته الطيبة بطارق العشري المدير الفني لإنبي ستسهل من تأقلمه سريعا ودخوله في أجواء الفريق، ومن ثم المشاركة بشكل أساسي ومستمر في المباريات، ووجّه شكره إلى الأهلى لعدم الوقوف أمام رغبته في الرحيل بشكل"مؤقت".

وانضم حمدي زكي لتدريبات الفريق البترولي مساء اليوم استعدادا للدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.