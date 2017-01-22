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تقرير الجهاز الطبى يبرئ شريف إكرامى من تهمة ادعاء الإصابة

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تقرير الجهاز الطبى يبرئ شريف إكرامى من تهمة ادعاء الإصابة تقرير الجهاز الطبى يبرئ شريف إكرامى من تهمة ادعاء الإصابة

شريف إكرامى

جاءت شهادة محمد أبو العلا طبيب أمام الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، بشأن حقيقة إصابة شريف إكرامى حارس مرمى المنتخب، لتبرئ الأخير عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا بعد تصريحات أحمد ناجى مدرب الحراس، بأن إكرامى لم يكن مصابا قبل مباراة مالى.

 وأكد طبيب المنتخب من خلال شهادته وكذلك تقرير رسمى قدمه لكوبر، بأن إكرامى كان يعانى من شد وإجهاد فى العضلة الخلفية، وبدأ يتعافى منها بشكل جيد، ويؤدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب، وهو السبب الذى دفع أحمد ناجى للاعتذار لإكرامى أمام كوبر لتنتهى الأزمة.

 كان إكرامى قد تقدم بشكوى ضد ناجى بعدما أكد الأخير أن إكرامى لم يكن مصابا قبل مباراة مالى، وهو ما فجر أزمة فى المنتخب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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