رئيس "اقتصادية القناة": إنشاء أضخم منطقة لصناعة الأدوية على مساحة 4 ملايين متر

إسلام سعيد

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، إنه يتم التفاوض على عمل منطقة لصناعة الأدوية، ويمكن توقيع العقد فى فبراير على مساحة 4 ملايين متر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون قاعدة كبرى لصناعة الأدوية فى المنطة بأكملها.

وأضاف خلال مؤتمر مشترك بين اتحاد الصناعات وجمعية شباب الأعمال تحت عنوان "محور قناة السويس بين الفرص والتحديات"، أن إجمالى التعاقدات فى منطقة السخنة 25 مليون متر خلال 12 شهر فقط حتى الآن فى الوقت الذى تم التعاقد خلال 12 سنة على 3 ملايين فقط وهنا يعود إلى نشاط مجلس إدارة هيئة قناة السويس، لافتا إلى أن الهيئة تبحث عن شركة لإدارة منطقة للصناعات الصغيرة غرب بورسعيد، وأن الجانب الروسى طلب 20 مليون متر لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية ووافقنا على منحهم 2 مليون فقط.