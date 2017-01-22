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الجيش العراقى يحرر حى "الملايين" بالموصل.. واستشهاد ضابط خلال الاشتباكات

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الجيش العراقى يحرر حى "الملايين" بالموصل.. واستشهاد ضابط خلال الاشتباكات الجيش العراقى يحرر حى "الملايين" بالموصل.. واستشهاد ضابط خلال الاشتباكات

>أ ش أ

 تمكنت قوات الجيش العراقى، اليوم الأحد، من السيطرة على حى الملايين ومناطق وانتزعتها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى بالساحل الأيسر شمالى شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، بينما استشهد ضابط برتبة عقيد بالجيش خلال المعارك بالموصل.


> وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير يار الله- فى تصريح صحفى-:"إن قوات اللواء 71 بالفرقة 15 وعمليات نينوى حررت حى الملايين ومنطقة البناء الجاهز ورفعت علم العراق فوقه، وسيطرت على طريق دهوك- الموصل، مشيرا إلى أن الفرقة المدرعة التاسعة فتحت طريق بعويزة- تلكيف بالمحور الشمالى بالموصل".


> ونعت قيادة العمليات المشتركة العراقية العقيد سبهان حسن الجبورى قائد اللواء 71 فى فرقة المشاة 15، الذى استشهد أثناء عمليات تحرير المحور الشمالى فى عمليات "قادمون يا نينوى".


> ولفت يار الله إلى أنه، بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني، قصفت القوة الجوية العراقية أسفرت عن تدمير ورشة لتدريع وتفخيخ السيارات لداعش وقتلت من كانوا فيها فى مصنع أسفلت القائم غربى الأنبار قرب الحدود السورية.


> وكانت القوات العراقية المشتركة قد حررت 62 حيا من إجمالى 65 بالساحل الأيسر لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوى فى 17 أكتوبر الماضى ولايزال (داعش) يسيطر على الرشيدية وبيسان والغابات شمال شرقى الموصل، وأنها بدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم 29 ديسمبر الماضى، وتمكنت خلالها من الوصول إلى ضفة نهر "دجلة" وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالى خمسة تربط شطرى المدينة التى انتهت المرحلة الأولى لتحريها يوم 15 ديسمبر الماضى.

 


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