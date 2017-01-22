معهد جنوب مصر للأورام بأسيوط يعلن نجاح أول حالة زرع نخاع لطفل

أسيوط ـ هيثم البدري

عقد معهد جنوب مصر للأورام مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نجاح اجراء أول زراعة نخاع لطفل بالمعهد، وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على كلية الطب والدكتور مصطفى الشرقاوي عميد معهد جنوب مصر للأورام والدكتور محمد جمال الدين نقيب أطباء أسيوط.

وقال الدكتور أحمد عبد الوهاب استاذ اورام الاطفال بمعهد جنوب مصر للأورام، ان الطفل " مصطفى رجب رشاد " ، تم وضعه تحت اجهزة لفصل الخلايا الجذعية وتم وضعها في ثلاجات تعقيم وتم اعطاءه جرعات مكثفة من العلاج الكيماوي لقتل اي خلايا سرطانية وكانت هذه الفترة من اصعب الفترات لاحتياج الطفل الى نقل دم وبعد اسبوعين عادت صورة الدم الى طبيعتها وعاد الطفل الى منزله بمحافظة سوهاج ،وكنا نتابع معه بصورة دائمة وبلغت تكلفة زرع النخاع 100 الف جنية تحمل 75 الف التامين الصحي و25 الف من رجال الخير والتبرعات.

وفي نهاية المؤتمر كرم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الفريق الطبي الذي قام بزرع النخاع الى الطفل .

الجدير بالذكر ،أن هذه الحالة تعد الثانية التي قام معهد الاورام بزراعة نخاع اليها منذ افتتاح الوحدة منذ ابريل الماضي.