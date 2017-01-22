جامعة قناة السويس تطرح منتجاتها للبيع للمواطنين بميدان عرابي بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قامت كلية الزراعة جامعة القناة، اليوم ببيع منتجات مزارعها من اللحوم والدجاج و الطيور والخضراوات للجمهور الخارجي من خلال منافذ الجامعة الخارجية، خاصة بمنفذ الجامعة بميدان عرابي، ومساهمة من الجامعة فى توفير هذه المنتجات للجمهور بأسعار أقل من السوق وجودة عالية مضمونة المصدر، ولمواجهة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم.

جاء ذلك برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وتحت إشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف عبد الحق عميد كلية الزراعة، والدكتورة إيمان مغازى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والمهندس محمد سليمان مدير المزرعة بجامعة قناة السويس.

وقالت الدكتورة إيمان مغازي إن اﻷسعار في متناول المواطن البسيط، وذلك لمحاربة غلاء المنتجات عند بعض التجار وأن المنفذ يبيع منتجات البسلة والفاصوليا والخيار والكرنب والخس والفلفل، مشيرة إلى أن المزرعة تمتلك أنواعا على أعلى مستوى من التميز تساهم فى النواحي التعليمية والإنتاجية للجامعة، حيث يتدرب بها طلاب الكلية ويحصلون على الجانب العملي بها، كما أن منتجات المزرعة يتم عرضها للبيع للجمهور سواء داخل الجامعة أو الخارجي بمنافذ الجامعة مؤكد ة أن هناك حملات أخرى سوف تنطلق فى ميادين المحافظة خلال الأيام القادمة.