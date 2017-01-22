غدًا .. إنطلاق قافلة إذاعية في واحه سيوة

تنطلق غدًا الاثنين، قافلة إذاعية من إذاعة مطروح المحلية إلى واحة سيوه بمحافظة مطروح، وتستمر لمدة ثلاثة أيام للعمل من خلال الاستديو الفرعي لإذاعة مطروح الكائن بواحة سيوه، والذي تم افتتاحه مؤخرًا، وستعمل القافلة خلال تواجدها بواحة سيوه علي بث فترات إذاعية مباشرة.

وتستضيف خلالها المسئولين هناك للعمل علي حل مشاكل أبناء سيوه، والتعريف بالمشروعات التنموية التي تقام هناك وكذلك إلقاء الضوء على ألوان من الفن الشعبي الموجود بالواحة.

بالإضافة الي المساهمة في الترويج للسياحة باعتبار أن سيوه من الأماكن الغنية بالمقومات السياحية ومنها السياحة الثقافية، حيث يوجد بها معبد آمون الذي زاره الاسكندر الأكبر، وكذلك السياحة العلاجية وسياحة السفاري والسياحة الرفيهية.

وتضم القافلة كلاً من عبد الحميد القناش مدير عام إذاعة مطروح ومعه أحمد ماهر واسلام الإمام، الذين سيقومون بتنفيذ العمل، بالإضافة إلى بث رسائل علي الهواء لمختلف الشبكات الإذاعية من سيوه.