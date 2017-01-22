منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير مدينة باراشينار الباكستانية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، التفجير الذي وقع أمس السبت، في مدينة باراشينار شمال غرب باكستان، وأودى بحياة العديد من الأشخاص وجرح آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمين العام أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولباكستان حكومة وشعبًا، داعيًا للجرحى بالشفاء العاجل، ومؤكدًا علي موقف المنظمة الثابت من جميع أشكال الإرهاب والتطرف بغض النظر عن المبررات، حاثا السلطات الباكستانية المعنية على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة، وتضامنه مع باكستان في مواجهة الإرهاب.