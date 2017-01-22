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الرئيس السيسي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة ويكرم عددًا من أسر الشهداء

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الرئيس السيسي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة ويكرم عددًا من أسر الشهداء الرئيس السيسي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة ويكرم عددًا من أسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد الثلاثاء، الاحتفال بعيد الشرطة، حيث يكرم عددا من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني خلال عام 2016، كما يلقى كلمة إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ويترأس الرئيس فور وصوله أكاديمية الشرطة اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، ثم يتوجه بعد ذلك لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، قبل أن يتوجه لقاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية لحضور الاحتفالية.

ويحضر رئيس الجمهورية الاحتفالية، ويعقبها مشاهدة فيلم تسجيلي حول إنجازات الشرطة والتحديات التي تواجهها، ويلقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية كلمة حول مجمل الأوضاع الأمنية خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين.

وتجرى حاليا بأكاديمية الشرطة الاستعدادات الخاصة بهذه الاحتفالية.

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