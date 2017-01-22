عمرو بركات: «طموحاتي مع الأهلي كثيرة وأسعى للتتويج بكل البطولات»

أكد عمرو بركات، لاعب فريق الأهلي، والمنضم حديثًا من نادي ليرس البلجيكي، لمدة 4 سنوات ونصف، أنه حقق حلم حياته بعودته إلى الأهلي، متمنيًا أن يكون إضافة للفريق، وأن يساعد زملاءه في تحقيق الإنجازات والبطولات.

وقال بركات، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المفاوضات بدأت بحديث مع الدكتور عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات بالأهلي، في إحدى إجازاته بالقاهرة، موضحًا أنه أبدى رغبته في العودة ثم توالت بعد ذلك خطوات المفاوضات بشكل رسمي عن طريق المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي مع ماجد سامي رئيس نادي ليرس ووادي دجلة، حتى كللت بالنجاح.

وأضاف بركات، أن طموحاته مع الأهلي كثيرة، ويسعى إلى التتويج بكل البطولات، وبذل كل ما في جهده مع زملائه لتلبية طموحات الجماهير.

وشدد على أن التوقيع لمدة 4 مواسم ونصف، جاء باتفاق الطرفين، حيث أنه لم يعترض نهائيًا كما يشاع على مدة العقد بل تركتها لرغبة الأهلي وبعدها وافق على الفور.

وأشار الى أنه تحدث مع حسام البدري المدير الفني للأهلي، بعد التوقيع وهنأه على الإنضمام، ووعده ببذل أقصى جهده في الفترة القادمة، حتى تصبح له بصمة قوية مع الفريق، واليوم سوف يشارك في أول مران جماعي، استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر.

وأكد، أن الدوري المصري يزداد صعوبة ويعد من أقوى الدوريات لكنه لم تتح له فرصة متابعة جميع مباريات الأهلي في الدوري أثناء احترافه في ليرس, لكن الأهلي قدم أداء جيدًا في الدور الأول، وتربع على قمة البطولة عن جدارة واستحقاق وبأداء ونتائج نالت استحسان الجميع.

وأضاف، أنه يتمنى أن يستمر أداء الأهلي على نفس المستوى والقوة في الدور الثاني للتويج باللقب والاحتفاظ بالدرع للعام الثاني على التوالي.

وتابع، أنه يعلم جيدًا أن اللعب للأهلي يختلف عن أي فريق آخر، ولكنه واثق في قدراته، وفي مساعدة زملائه، خاصة في الفترة الأولى، حتى يثبت أقدامه في الفريق وتكون له بصمة قوية مع كوكبة النجوم الحالية التي يضمها الأهلي.

وأشار بركات الى أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء في خط الهجوم أو الوسط كما أنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، موضحًا أنه تحت أمر حسام البدري في المشاركة في أي مركز يختاره وفقًا لظروف المباريات وخطة اللعب.

وعن فترة احترافه، أكد بركات أنه استفاد كثيرًا في فترة احترافه أوروبيًا فقد تعلم الإلتزام والإنضباط والتأقلم على حياة المحترفين، وكانت الأجواء في بلجيكا هادئة وساعدته على التأقلم بشكل سريع .