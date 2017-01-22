ملخص مباراة مصر وأوغندا

ياسمين يحيى

خطف منتخب مصر فوزا مثيرا على أوغندا بهدف نظيف فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد غانا المتصدر برصيد 6 نقاط، عقب فوزها على مالى بهدف مقابل لا شىء.. ويصبح الفراعنة على أبواب التأهل لدور الثمانية فى البطولة.

أحرز هدف مصر عبد الله السعيد فى الدقيقة 88 من هجمة منظمة لكهربا ومحمد صلاح والسعيد، الذين يمثلون مثلث رعب جديد ومعهم رمضان صبحى القادم بقوة للنجومية فى تشكيلة كوبر، التى باتت معروفة بمجموعة تضم عصام الحضرى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ( عبد الله السعيد) ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.

شوط قوى متوازن بدون خطورة

انطلقت المباراة بجس نبض من الفريقين وشهدت الدقيقة الثالثة أولى الهجمات لمصر بعد تمريرة بينية من أحمد فتحى لتريزيجيه، الذى يراوغ لاعبين ويمررها لرمضان صبحى ولكنه يفشل فى توصيلها للمهاجمين، وينحصر اللعب فى وسط الملعب مع هجمات تفشل فى نهايتها باستثناء هجمة من كرة عرضية لمحمد عبد الشافى لكن حارس أوغندا أونيانجو نجح فى التصدى لها ببراعة، ويشهر حكم اللقاء السنغالى ديدهيو فى الدقيقة 24 إنذارًا لطارق حامد بعد التدخل العنيف مع لاعب أوغندا، وهجمة خطرة لأوغندا يخرجها أحمد حجازى من أمام المرمى وسط تخبط بينه وبين الحضرى تخرج لركنية، ليستمر اللقاء على نفس النتيجة وينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

شوط مثير وتغييرات جيدة

الشوط الثانى جاء هادئًا بين الفريقين ويستمر اللقاء فى وسط الملعب وسط حالة من الترقب والحذر بين لاعبى المنتخبين، ويفاجأ اوتشايا مهاجم أوغندا الجميع بعد إحرازه هدفًا من تمريرة رائعة لكن يحتسب حكم اللقاء"تسلل"، ويستمر الهجوم المتبادل ومنها عرضية رائعة لمنتخب أوغندا تصل خطيرة لمرمى عصام الحضرى، الذى يخرجها ببراعة، قبل أن يتصدى لكرة ثانية بعدها من عرضية أخرى للمنتخب الأوغندى الذى نشط بعد الهدف الملغى، ويدفع بعدها فى الدقيقة 58 هيكتور كوبر بتغييره الأول بإخراج طارق حامد وينزل عبد الله السعيد الذى ينعش صفوف الفريق المصرى وتزداد هجماته، وأيضا نزل عمرو وردة بدلاً من رمضان صبحى، وفى الدقيقة 72 عرضية رائعة من محمد عبد الشافى يقابلها مروان محسن برأسية تخرج فوق العارضة بقليل وتعود السيطرة للمنتخب الأوغندى، الذى استحوذ على وسط الملعب، وفى الدقيقة 79 يدفع كوبر بالتغيير الأخير وهو محمود كهربا على حساب محمود تريزيجيه.

هدف قاتل لفرحة الفراعنة

ويواصل المنتخب الوطنى الضغط بكل الخطوط، ويبث كهربا نشاطا فى صفوف المنتخب المصرى، ويقود هجمة فى الدقيقة 88 ويلعب بينية رائعة لمحمد صلاح، الذى خدع الجميع لعب كرة جميلة لعبد الله السعيد الذى سدد بقوة فى المرمى محرزا الهدف الأول للفراعنة.

ويحكم الفريق المصرى السيطرة رغم محاولات أوغندا حتى أطلق الحكم ديدهيو صافرة نهاية المباراة، معلنا فوز مصر باللقاء بهدف السعيد، وحصد 3 نقاط تقربه من دور الثمانية الأفريقى.