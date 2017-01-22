نائب رئيس الاتحاد الدولى للشراع: مصر قادرة على تنظيم بطولة أفريقيا ببراعة

لبنى عبد الله



>نظم الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء، مؤتمره الصحفى للإعلان عن البطولة الأفريقية للشراع فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية ظهر اليوم 22 يناير 2017، والتى تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 5 يوليو 2017.

وجه عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء، شكره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لاستضافتها المؤتمر الصحفى ودعمها للبطولة الأفريقية للشراع والتى تستضيفها الإسكندرية للمرة الثالثة، مؤكدا دور الإعلام فى دعم البطولة ونشر اللعبة والتى نظمتها مصر عام 2001 لأول مرة، وأضاف أن مصر قد قدمت ملف عام 2015 لاستضافة البطولة، حيث حصلت مصر على 58 صوتا لصالح التنظيم المصرى، حيث حاز الملف المصرى على إعجاب المصوتين، نظرا لما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات تصب فى صالح نجاح البطولة.

أشاد أبو السعود بمستوى اللاعبين المصريين، مشيرا إلى أن هنا معسكر إعداد قوى لهم لتحقيق المراكز الأولى فى البطولة، مشيرا إلى أن أحمد رجب اللاعب المصرى المشارك فى ريو دى جانيرو، رغم أنه لم يحقق ميدالية، إلا أنه قد حقق إنجازا جيدا فى الدورة، حيث حصل على خبرات متميزة وتخطى العديد من اللاعبين المتميزين فى اللعبة فى عدد كبير من السباقات التى شارك فيها.

ومن جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن سعادته باستضافة الأكاديمية للمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل البطولة، وأن الأكاديمية سوف تدعم بقوة كل ما يساهم فى إنجاح البطولة وتأكيد ريادة مصر التنظيمية.

وأعرب الأنجولى نونو جوميدج نائب رئيس الاتحاد الدولى، عن سعادته بوجوده فى مصر من أجل الإعلان عن البطولة الأفريقية، مشيرا لجدارة مصر التى أثبتها فى تنظيم العديد من البطولات الإقليمية، وأن زيارته لمصر أكدت حسن اختيار مصر التى تتمتع بالمقومات التى تؤهلها لاستضافة مثل هذه البطولة، وأنه لا توجد ملاحظات سلبية على مقومات البطولة، مشيرا إلى أن هناك 3 شروط للموافقة على الاستضافة من جانب الاتحاد الدولى والشرط الأول هو توافر المكان المناسب لإقامة البطولة بسرعة رياح ومقومات فنية، أما الشرط الثانى فهو توفر مرسى مع وجود دعم لوجسيتى، أما الشرط الثالث فهو أن تكون الميزانية مناسبة بحيث لا تكلف الدول المشاركة تكلفة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار يتم بالتصويت وبشكل ديمقراطى.

ومن جانبه أكد محمود مشالى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد والمستشار الرياضى للأكاديمية، أن وزارة الرياضة تدعم كل الاتحادات والأندية سواء ماديا وإداريا ومن خلال توفير بنية رياضية تحتية متميزة، وأن المهندس خالد عبد العزيز يبذل جهد لمعاونة كل الاتحادات القادرة على تأكيد دور مصر فى تنظيم البطولات الإقليمية والدولية.