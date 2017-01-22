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حسام باولو في الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه

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حسام باولو في الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه حسام باولو في الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه

حسام باولو

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن صفقه انتقال اللاعب حسام باولو مهاجم الفريق إلى الزمالك، انتهت نظير مبلغ 8 ملايين جنيه.

وأوضح عامر، أن الصفقة تقضي بحصول سموحه على سبعة ملايين جنيه نقدًا وكاش إلى جانب إعارة اللاعب الدولي دويدار وتنازل باولو عن مستحقاته لدي سموحة والتي تصل الي قرابة مليون جنيه.

وأضاف : “رفضنا الحصول علي اي شيكات او مبالغ مؤجلة واشترطنا أن يكون المبلغ نقديًا ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة إنهاء إجراءات الإنتقال.

وأشار إلى أن سموحة أغلق ملف بيع أي لاعب بعد انتقال باولو،  بالرغم من وجود أكثر من عرض مغري داخليًا وخارجيًا، لكن ارتباطات الفريق الأفريقية تمنعنا من التفريط في أي لاعب.

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